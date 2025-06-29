استقرار أسعار الذهب مع استمرار تراجع الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز- بغداد اربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الاحد( 29 حزيران/يونيو 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 652 الف دينار، وسعر الشراء 648 دينار . وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 622 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 618 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 655 الف و 666 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 625 الفا و 635 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث بلغ عيار 24 بيع 740 ألف دينار وعيار 22 بيع 678 ألف دينار، وعيار 21 بيع 648 ألف دينار، وعيار 18 بيع 555 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، بشكل طفيف في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت 141300 دينار مقابل 100 دولار .