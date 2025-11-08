استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت (8 تشرين الثاني 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 794 الف دينار، وسعر الشراء 790 الفا، وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 764 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 760 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 795 الفا و 805 آلاف، البيع مثقال الذهب العراقي بين 765 ألفا و 775 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 843 ألف دينار، وعيار 21 بيع 805 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 690 ألف دينار.

هذا وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 141300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.