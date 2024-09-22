استقرار أسعار الذهب لدى بغداد وارتفاعها في أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، سواء الأجنبي أو العراقي، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما ارتفعت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 548 الف دينار، وسعر الشراء 544 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 518 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 514 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 550 الف دينار، و560 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 520 الفا و 530 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 645 ألف دينار، وعيار 22 بيع 565 ألف دينار، وعيار 18 بيع 485 ألف دينار.