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استقرار أسعار الذهب قبل اجتماع الفدرالي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-24T05:44:19+0000
استقرار أسعار الذهب قبل اجتماع الفدرالي

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر اليوم الاثنين، مع انتظار المستثمرين اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي للحصول على أدلة حول رفع أسعار الفائدة في حين أدت المخاوف بشأن التضخم والخلاف بين روسيا وأوكرانيا إلى بقاء جاذبية الذهب كملاذ آمن كما هي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1836.21 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1836.80 دولار.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الفدرالي الأميركي يومي 25 و 26 يناير/ كانون الثاني الحالي.

في حين تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.15 دولار للأونصة وارتفع البلاديوم 0.8% إلى 2124.21 دولار وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1032.80 دولار.

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