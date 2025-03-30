استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسواق الجملة في شارع النهر سجلت سعر بيع المثقال الواحد من الذهب عيار 21 - من المنشأ الخليجي والتركي والأوروبي عند 643 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 639 ألف دينار.

أما الذهب العراقي من العيار ذاته، فقد بلغ سعر بيعه 613 ألف دينار، بينما سجل سعر الشراء 609 آلاف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 645 ألفاً و655 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي بين 615 ألفاً و625 ألف دينار.