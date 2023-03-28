استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت الاسعار في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (28 آذار/مارس 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 423 الف دينار، وسعر الشراء 419 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 393 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 389 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 425 الف دينار و 435 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 395 الفاً و 405 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد انخفضت حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 487 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 436 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).