استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، (25 اذار 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 428 الف دينار، وسعر الشراء 424 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح يوم الخميس الماضي..

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 398 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 394 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 الف دينار و 440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 الف و 410 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد انخفضت حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 495 الف دينار، وسجل عيار 22 455 الف دينار ،وسجل عيار 21 بيع 440 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).