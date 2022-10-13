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استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد وانخفاضها في اربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-13T09:43:58+0000
استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (13 تشرين الأول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 342 الف دينار، وسعر الشراء 338 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 312 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 308 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 345 الف دينار و 355 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 آلاف و 325 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت انخفاضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 21 ب 348 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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