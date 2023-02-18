استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد وانخفاضها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، (18 شباط 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 392 الف دينار، وسعر الشراء 388 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلت ليوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 362 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 358 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 390 الف دينار و 400 ألف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و 370 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت انخفاضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 450 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 420 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 405 آلاف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).