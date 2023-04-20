استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد وانخفاضها باربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت الاسعار في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 400 الف دينار، وسعر شراء 396 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها ليوم امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 370 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 366 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 ألف دينار و410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و380 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 465 الف، وسجل مثقال ذهب عيار 22 سعراً بلغ 430 ألف دينار فيما سجل عيار 21 للبيع 415 الف دينار، وسجل عيار 18 للبيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).