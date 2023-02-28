استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد وارتفاعها في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (28 شباط 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 386 الف دينار، وسعر الشراء 382 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 356 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 352 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 390 الفاً و400 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و370 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب (عيار 24)؛ 475 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 435 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 420 الف دينار، فيما سجل عيار 18 سعر بيع 360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).