استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والاجنبي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 408 الاف دينار، وسعر الشراء 404 الاف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 418 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقر ايضا عند 378 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 374 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 الاف دينار و420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 485 ألف دينار، فيما سجل عيار 22 بيع 445 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 425 ألف دينار عيار 18 بيع 365 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.