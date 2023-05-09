استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية من جديد بالعاصمة بغداد، وأسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 407 ألاف دينار، وسعر الشراء 403 ألاف دينار، وهي نفس اسعار البيع ليوم امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقر ايضا عند 377 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 373 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 ألاف دينار و 415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و 385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 485 ألف، فيما سجل عيار 22 بيع 445 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 430 الف دينار عيار 18 بيع 365 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).