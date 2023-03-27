استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والاجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 423 الف دينار، وسعر الشراء 419 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 393 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 389 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 425 الف دينار و435 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 395 الفاً و405 الاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد استقرت حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 495 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 455 ألف دينار، وسجل عيار 21 للبيع 440 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.