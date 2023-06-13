استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت، اليوم الثلاثاء، أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 400 الف دينار، وسعر الشراء 396 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس الاثنين.

كما استقر سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرت عند 370 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 366 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب للبيع بالمفرد في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 410 الاف دينار و320 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 470 الف، وسجل عيار 21 بيع 415 الف دينار عيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).