استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد (29 تشرين الأول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 406 آلاف دينار، وسعر الشراء 402 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 376 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 372 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 الاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 515 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 455 ألف دينار، وعيار 18 بيع 395 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.