استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية من جديد بالعاصمة بغداد، واسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (7 أيار 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 405 آلاف دينار، وسعر الشراء 401 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرت ايضا عند 375 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 371 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 آلاف دينار و 415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 480 ألف، فيما سجل عيار 22 بيع 440 ألف دينار وسجل عيار 21 بيع 425 ألف دينار عيار 18 بيع 360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).