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استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-30T09:05:43+0000
استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (30 تشرين الأول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 334 الف دينار، وسعر الشراء 330 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 304 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 300 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 335 الف دينار و345 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 305 آلاف و 315 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 390 ألف دينار، وسجل عيار 21 سعر بيع 348 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 سعر بيع 295 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

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