استقرار أسعار الذهب في كوردستان مع إغلاق أسواق بغداد

شفق نيوز – أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، اليوم الأحد، في الأسواق المحلية بمدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق الأسواق في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسواق الجملة في شارع النهر ومحال الصاغة المفرد في بغداد أغلقت أبوابها بمناسبة العاشر من محرم الحرام.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب استقراراً، إذ بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 22 نحو 692 ألف دينار، وعيار 21 نحو 660 ألف دينار، فيما بلغ سعر عيار 18 حوالي 565 ألف دينار.