استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.090 مليون دينار، وسعر الشراء 1.086 مليون دينار، وهي نفس التي سجلتها أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.060 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.056 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.090 مليون دينار و1.100 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.060 مليون دينار و1.070 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقراراً أيضاً حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.123 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.072 مليون دينار، وعيار 18 سعر بيع 919 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.