استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب استقراراً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وفي بغداد، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر، سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 بمبلغ 552 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 548 ألف دينار.

وفيما يخص الذهب العراقي، سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 عند 522 ألف دينار، وسعر الشراء 518 ألف دينار.

أما في محال الصاغة ببغداد، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 550 ألف و560 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 520 ألف و530 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 640 ألف دينار، وعيار 21 نحو 560 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع الذهب عيار 18 نحو 480 ألف دينار.