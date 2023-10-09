استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 401 ألف دينار، وسعر الشراء 397 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 371 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 367 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 آلاف دينار و415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 ألفاً و385 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقراراً أيضاً حيث أن مثقال الذهب عيار 24 بلغ سعر بيعه 485 ألف دينار، وعيار 22 بلغ سعره 445 ألف دينار، أما عيار 21 فقد سجل سعر بيع 425 ألف دينار، وعيار 18 بسعر بيع 365 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.