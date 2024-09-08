استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 526 ألف دينار، وسعر الشراء عند 522 ألف دينار.

وأشار المراسل إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 496 ألف دينار، وسعر الشراء عند 492 ألف دينار.

,فيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 530 ألف و540 ألف دينار، بينما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 500 ألف و510 آلاف دينار.