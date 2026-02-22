استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.085 مليون دينار، وسعر الشراء 1.081 مليون، وهي نفس الاسعار التي سجلت أمس السبت.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.055 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.051 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.085 مليون دينار، و1.095 مليون، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.055 مليون دينار و1.065 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل، فقد سجلت استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.163 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.110 مليون، وعيار 18 بيع 952 ألف دينار.

ويجري حساب الذهب من قبل أصحاب المحال الصياغة وفق عملية حسابية يدخل فيها سعر الآونصة عالميا وسعر الدولار محليا.