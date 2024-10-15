استقرار أسعار الذهب في بغداد و أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء (15 تشرين الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 570 الف دينار، وسعر الشراء 566 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 540 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 536 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 570 الف دينار و 580 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 540 الفا و 550 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 668 ألف دينار، وعيار 22 بيع 612 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 585 الف دينار، وعيار 18 بيع 500 الف دينار .