استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 538 ألف دينار، وسعر الشراء 534 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 508 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 504 آلاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 540 ألف دينار و550 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 510 آلاف دينار و520 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل عيار 24 سعر بيع بلغ 628 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 550 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 470 ألف دينار.