استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

استقرت أسعار الذهب، العراقي والأجنبين يوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد، سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 913 ألف دينار، وسعر الشراء 909 آلاف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها أمس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 883 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 879 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 915 ألفا، و 925 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 885 ألفاً و895 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 948 ألف دينار، وعيار 21 بيع 905 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 775 ألف دينار.