استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 556 ألف دينار، وسعر الشراء 526 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 526 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 522 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 560 ألف دينار و570 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 530 ألف دينار و540 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقرارا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 645 ألف دينار، وعيار 21 بيع 565 ألف دينار، وعيار 18 بيع 485 ألف دينار.