استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب (الاجنبي والعراقي)، اليوم الإثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

ووفقًا لمراسل وكالة شفق نيوز، فقد سجلت أسواق الجملة في شارع النهر بالعاصمة بغداد، صباح اليوم، سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 552 ألف دينار، بينما سجل سعر الشراء 548 ألف دينار، كما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 522 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 518 ألف دينار.

أما في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 550 ألف دينار و560 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 520 ألف دينار و530 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب استقراراً، حيث بلغ الذهب عيار 24 سعر بيع 640 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 560 ألف دينار، بينما سجل الذهب عيار 18 سعر بيع 480 ألف دينار.