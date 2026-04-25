استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استقرت أسعار الذهب "العراقي والأجنبي"، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، من دون تغييرات تُذكر مقارنة بآخر جلسات التداول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 1.031 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.028 مليون دينار، وهي نفس الأسعار المسجلة يوم الخميس الماضي.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 1.001 مليون دينار، بينما سجل سعر الشراء 998 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.030 و1.040 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.000 و1.010 مليون دينار.

وفي أربيل، سجلت الأسعار استقراراً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع الذهب عيار 22 نحو 1.071 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.023 مليون دينار، فيما سجل عيار 18 نحو 876 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً.

يذكر أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.