استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 670 ألف دينار، وسعر الشراء 666 ألف دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 650 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 646 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 ألفاً و680 ألف دينار، وسعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 650 ألفاً و660 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقراراً أيضاً حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 696 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 665 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 570 ألف دينار.