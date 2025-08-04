استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، اليوم الإثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، دون تسجيل أي تغيّر يُذكر مقارنة بأسعار يوم أمس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 665 ألف دينار، وسعر الشراء عند 661 ألف دينار، وهي ذات الأسعار المسجلة يوم الأحد.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 645 ألف دينار، بينما سجل سعر الشراء 641 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 665 ألفاً و675 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 645 ألفاً و655 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد شهدت أسعار الذهب استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع المثقال عيار 22 نحو 692 ألف دينار، وعيار 21 بـ 660 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع المثقال عيار 18 نحو 565 ألف دينار.