استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في أسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 570 ألف دينار، وسعر الشراء 566 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 540 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 536 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 570 ألف دينار و580 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 540 ألفاً و550 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقراراً أيضاً حيث بلغ مثقال الذهب عيار 24 سعر بيع 660 ألف دينار، وسجل عيار 22 سعر بيع 604 آلاف دينار، وعيار 21 سعر بيع 577 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 495 ألف دينار.