استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بـ 650 ألف دينار، وسعر الشراء بـ 646 ألف دينار، وهي ذات الأسعار التي سجلت يوم أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 630 ألف دينار، وسعر الشراء 626 ألفاً.

وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 650 ألفاً و660 ألف دينار، بينما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 630 ألفاً و640 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت الأسعار استقراراً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 683 ألف دينار، وعيار 21 بـ 652 ألف دينار، وعيار 18 بـ 558 ألف دينار.