استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 570 ألف دينار، وسعر الشراء 566 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 540 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 536 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 570 ألف و580 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 540 ألف و550 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24 سعر بيع 672 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 588 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 505 ألف دينار.