استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 662 ألف دينار، وسعر الشراء 658 ألف دينار، وهي نفس الأسعار التي سُجلت أمس السبت.

وأشار المراسل إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 632 ألف دينار، وسعر الشراء 628 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 ألفاً و675 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 635 ألفاً و645 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 596 ألف دينار، وعيار 21 بسعر 665 ألف دينار، وعيار 18 بسعر 570 ألف دينار.