استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 477 ألف دينار، وسعر الشراء 473 ألفاً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 447 ألف دينار، والشراء 443 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 480 ألف دينار و490 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 450 ألفاً و460 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت سعر بيع مثقال الذهب عيار 24، 550 ألف دينار، وعيار 22، 505 آلاف دينار، وعيار 21، 485 ألف دينار، وعيار 18، 420 ألف دينار.