استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب "العراقي والأجنبي"، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 1.015 مليون دينار، وسعر الشراء 1.011 مليون دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 985 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 981 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.015 مليون دينار و1.025 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 985 ألفاً و995 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت الأسعار استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 للبيع 1.048 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع مليون دينار، وعيار 18 سعر بيع 857 ألف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في 21 كانون الثاني 2026 حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر الدولار محلياً.