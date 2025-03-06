استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 605 آلاف دينار، وسعر الشراء 601 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 575 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 571 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 605 آلاف دينار و615 ألفاً، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 575 ألفاً و585 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل استقراراً أيضاً حيث سجل الذهب عيار 24 سعر بيع 703 آلاف دينار، وعيار 22 سعر بيع 645 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 615 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 527 ألف دينار.