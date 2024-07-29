استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 495 ألف دينار، وسعر الشراء 491 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 466 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 462 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 495 ألف دينار 505 آلاف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 465 ألفاً و475 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل عيار 24 سعر بيع بلغ 577 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 530 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 505 آلاف دينار، وعيار 18 سعر بيع 433 ألف دينار.