استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، اليوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد، سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 635 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 631 ألف دينار، وهي ذات الأسعار التي سُجلت يوم أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 605 آلاف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 601 ألف دينار.

وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 640 ألفاً و650 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 605 آلاف و615 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد شهدت أسعار الذهب استقراراً أيضاً، حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 680 ألف دينار، وعيار 21 نحو 650 ألف دينار، وعيار 18 حوالي 557 ألف دينار.