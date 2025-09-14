استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استقرت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 736 ألف دينار، وسعر الشراء 732 ألف دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم أمس السبت.

وأشار المراسل إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 706 آلاف دينار، فيما سجل سعر الشراء 702 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 735 ألفاً و745 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 705 آلاف و715 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع المثقال عيار 22 نحو 768 ألف دينار، وعيار 21 نحو 733 ألف دينار، فيما بلغ عيار 18 نحو 628 ألف دينار.