استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (4 تشرين الأول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 400 الف دينار، وسعر الشراء 396 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 370 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 366 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 ألف دينار و 410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و 380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 478 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 438 الف دينار ، وسجل عيار 21 بيع 418 الف دينار، وعيار 18 بيع 358 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.