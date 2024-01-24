استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 426 ألف دينار، وسعر الشراء 422 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 392 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء388 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 ألف دينار و440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 ألف دينار و410 آلاف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل مثقال الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 503 آلاف دينار، وعيار 21 سعر بيع 443 ألف دينار، وعيار 18 بيع 383 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.