استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 405 آلاف دينار عراقي، وسعر الشراء 401 ألف دينار، وهي نفس الأسعار ليوم أمس الأحد.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقراراً أيضاً عند 375 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 371 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 آلاف دينار و420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و390 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقراراً حيث بلغ سعر البيع 385 ألف دينار لمثقال الذهب من عيار 24، فيما بلغ سعر البيع 425 ألف دينار لعيار 21، وعيار 18 سعر البيع 365 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات