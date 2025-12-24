استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

شهدت أسواق بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، استقرار أسعار الذهب بنوعيه "العراقي والأجنبي".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 905 آلاف دينار، وسعر الشراء 901 ألف، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس الثلاثاء .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 875 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 871 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 905 آلاف، و915 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 875 ألفاً و885 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 933 ألف دينار، وعيار 21 بيع 892 الفاً، وعيار 18 بيع 764 ألف دينار.