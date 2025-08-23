استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل مع انطلاق الأسبوع

شفق نيوز- بغداد/أربيل

استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، يوم السبت، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ومدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق مراسلي وكالة شفق نيوز.

وفي بغداد، سجلت أسعار الجملة في شارع النهر صباح اليوم، للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي، سعر بيع 680 ألف دينار وسعر شراء 676 ألف دينار، وهي نفس الأسعار التي تم تسجيلها يوم الخميس الماضي.

أما سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21، فبلغ 650 ألف دينار، وسعر الشراء 646 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوحت أسعار بيع المثقال بين 680 و690 ألف دينار للذهب الخليجي، وبين 650 و660 ألف دينار للذهب العراقي.

وفي أربيل، شهدت الأسعار استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 705 آلاف دينار، وعيار 21 نحو 673 ألف دينار، وعيار 18 نحو 577 ألف دينار.