استقرار أسعار الذهب في بغداد و أربيل مع انخفاض الدولار

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 588 الف دينار، وسعر الشراء 584 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 558 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 554 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 590 و 600 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 560 الفا و 570 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 685 ألف دينار، وعيار 22 بيع 628 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 600 الف دينار، وعيار 18 بيع 515 الف دينار.