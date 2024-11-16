استقرار أسعار الذهب في بغداد و انخفاضها في أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 532 الف دينار، وسعر الشراء 528 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 502 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 498 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 535 الف دينار و 545 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 505 آلاف و 515 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 625 الف دينار ،وعيار 21 بيع 548 الف دينار، وعيار 18 بيع 470 الف دينار .