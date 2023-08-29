استقرار أسعار الذهب في بغداد و ارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (29 آب 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 411 الف دينار، وسعر الشراء 407 آلاف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 381 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 377 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 415 الاف دينار و 425 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 385 الفاً و 395 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 390 الف دينار،، وسجل عيار 21 بيع 430 الف دينار، وعيار 18 بيع 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.